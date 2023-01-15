"كلاسيكو السوبر".. تعرف على التشكيلة الرسمية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة برشلونة، مساء اليوم الأحد، بنهائي كأس السوبر الإسباني، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.







حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



خط الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفاخال.



خط الوسط: مودريتش - كروس - كامافينجا.



خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي.



على الجانب الآخر جاءت تشكيلة برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



خط الدفاع: أراوخو - كوندي - كريستينسن - بالدي.



خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.



خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - بيدري.



وعبر ريال مدريد عقبة فالنسيا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، أما برشلونة فتخطى ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضًا، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2). وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - كارفاخال.خط الوسط: مودريتش - كروس - كامافينجا.خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي.على الجانب الآخر جاءت تشكيلة برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز كالتالي:حراسة المرمى: تير شتيجن.خط الدفاع: أراوخو - كوندي - كريستينسن - بالدي.خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - بيدري.وعبر ريال مدريد عقبة فالنسيا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، أما برشلونة فتخطى ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضًا، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).