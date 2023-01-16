توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25".

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"خليجي 25".. مشاهد من ملعب جذع النخلة قبيل انطلاق مباراة العراق وقطر