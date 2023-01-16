توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25".
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Default-Document-Picture.jpg
"خليجي 25".. مشاهد من ملعب جذع النخلة قبيل انطلاق مباراة العراق وقطر
https://embed.kwikmotion.com/embed/6K1RseTqWRz4fgG243hSQ?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
توافدت الجماهير الرياضية، منذ صباح اليوم الاثنين، الى ملعب جذع النخلة قي محافظة البصرة، قبيل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره القطري في نصف نهائي "خليجي 25".
ويواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم الإثنين، نظيره القطري بمباراة في غاية الاثارة والاهمية يحتضنها ملعب جذع النخلة، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين.