السفير الكندي يعلق قبيل لقاء العراق الحاسم مع قطر

أعلن السفير الكندي لدى العراق، غريغوري غاليغان، اليوم الاثنين، انضمامه إلى مشجعي المنتخب العراقي في المباراة المرتقبة ضد قطر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

وقال غاليغان، في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "مع انقشاع الضباب عن بغداد، انضممت إلى مشجعي كرة القدم العراقية في سباق إلى محافظة البصرة".



وأتم "كأس الخليج.. خليجي ٢٥ بصراوي".



ويلاعب العراق اليوم، نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة.