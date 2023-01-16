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انطلاق مواجهة العراق وقطر في نصف نهائي خليجي 25
Alsumaria Tv
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انطلقت، مواجهة منتخبنا الوطني العراقي ضد نظيره القطري، على استاد "جذع النخلة" ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25)، في البصرة.
ويدير المباراة طاقم تحكيم صيني بقيادة ما نينغ، ويساعده مواطناه زهو في وزهانغ شانغ، والحكم الرابع ستيفان كوفاكس من رومانيا، والحكم الخامس فاسيلي مارينيسكو من رومانيا أيضًا. بينما أُسنِدت مهمة حكم الفيديو المساعد الصيني فيو مينغ ويعاونه الفرنسي جيرمي بيرنارد، بينما يتولى الحكم الإماراتي حمد المزروعي مهمة تقييم الحكام.
وقبل نحو 3 ساعات، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير، داعياً الجماهير المتواجدة حول الملعب إلى العودة لمواقع الشاشات العملاقة، مشدداً على ضرورة مساهمة جميع الجماهير في نجاح البطولة، وعدم الضغط على مداخل الملعب وخلق حالة ارباك للمنظمين.