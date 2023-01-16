العراق يتجاوز عقبة قطر ويتأهل إلى نهائي خليجي 25

وافتتح إبراهيم بايش التسجيل لأسود الرافدين في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ثم عادل عمرو عبد الفتاح النتيجة للعنابي في الدقيقة 28.وأضاف أيمن حسين هدف الفوز للعراق في الدقيقة 43 من الشوط الأول.وبهذا الفوز ضمن العراق تأهله إلى نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، ليواجه الفائز من مباراة اليوم بين البحرين وعُمان.