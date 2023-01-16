بعد التأهل لنهائي الخليج.. درجال يدعو الى مؤازرة اسود الرافدين

وقال درجال بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم إن "ما تحققَ من نجاحٍ مميزٍ للاعبي أسُود الرافدين هو مفخرة للعراقيين جميعاً، وعلينا أن ندعمَ ونساندَ ونسهم في تشجيع ومؤازرة هذه الكتيبة الكرويّة التي تلعبُ باسم العراق العظيم، أملاً بخطفِ اللقب الخليجي الذي غابَ عن خزائننا منذ 35 عاماً".وأضاف: "ألفُ مُبارك للجماهير المتعطشةِ للقبِ الخليجي، ومثلها لكل من دعمَ فريقنا الذي أسعدنا، وأكدَ أنه منتخبٌ جديرٌ بالثقة".وتابع درجال: "تهنئةٌ لكل مَن عمل من أجل الوصولِ إلى هذه المرحلةِ المهمة التي تعتبر نقلةً مهمةً في تاريخ كرتنا، آملين إكمال المسيرة إلى النهائيّةِ وخطف اللقب الخليجي وتقديمه هديةً لبلدنا الحبيب وجمهوره الكبير".