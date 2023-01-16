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الاتحاد القطري يعلق عقب الخسارة من العراق وتوديع خليجي 25
Alsumaria Tv
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قدم الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، شكره لدولة العراق وشعبها؛ وذلك عقب مغادرة منافسات بطولة كأس الخليج (25)، في البصرة.
وقال الاتحاد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "شكراً لدولة العراق ولشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. جزيل الشكر لجماهيرنا في قطر على دعمهم المستمر، القادم أفضل بعون الله".
وتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) بعد تغلبه على نظيره القطري، بهدفين لواحد.