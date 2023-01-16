الاتحاد القطري يعلق عقب الخسارة من العراق وتوديع خليجي 25

شكراً لدولة العراق ولشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال 🇮🇶🙏.



جزيل الشكر لجماهيرنا في قطر على دعمهم المستمر، القادم أفضل بعون الله 🇶🇦🤲.#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/AfbAtcvXYE — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 16, 2023

وقال الاتحاد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "شكراً لدولة العراق ولشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. جزيل الشكر لجماهيرنا في قطر على دعمهم المستمر، القادم أفضل بعون الله".وتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) بعد تغلبه على نظيره القطري، بهدفين لواحد.