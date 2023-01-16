الليغا تقدم شكوى للمحكمة الرياضية ضد الفيفا

وأعلن إنفانتينو في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على هامش كأس العالم 2022 في قطر أنه "سيحدث ثورة في كأس العالم للأندية بداية من عام 2025 لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقًا، بالإضافة إلى ذلك، اقترح إدراج المزيد من المباريات في كأس العالم 2026.".وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن "هذين المخططين لم يحظيا برضا البطولات المحلية الأوروبية، خاصة الإسبانية؛ لأن ذلك يعني ازدحام الموسم بمزيد من المباريات".كما حذرت المؤسسة التي يرأسها خافيير تيباس من أنه سيحاول إيقاف قرار الفيفا عبر المحكمة، وقد حدث ذلك بالفعل بتقدم تيباس بشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، وفقًا لصحيفة "أس".وحذرت رابطة الدوري الإسباني في ديسمبر الماضي من أنها "ستدرس الإجراءات القانونية ذات الصلة لمنع إقامة كأس العالم للأندية بالشكل المعلن عنه".وقالت "الليغا" في شكواها: "يبدو أن الفيفا نسي ويفكر فقط في القليل من دون معرفة التأثير الحقيقي على جميع اللاعبين. فكر فقط في مجموعة صغيرة من الأندية واللاعبين، رغم وجود العديد من البطولات المحلية، وآلاف الأندية واللاعبين المحترفين الذين لا يشاركون في هذه المسابقات الدولية ".وحذر تيباس قائلاً: "هذه القرارات التي اتخذت من جانب واحد ودون سابق إنذار فيما يتعلق بالأجندة الدولية والبطولات الدولية الجديدة تلحق ضررًا بالنظام البيئي لكرة القدم بأكمله".