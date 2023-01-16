كاظم الساهر يعلق على تأهل العراق إلى نهائي كأس الخليج

بارك الفنان كاظم الساهر، اليوم الاثنين، تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة.

وقال الساهر في منشور عبر فيسبوك، تابعته السومرية نيوز، "ألف مبروك تأهل منتخبنا الوطني الى المباراة النهائية في كأس الخليج 25".



وأضاف، "أسعدتمونا يا أسود الرافدين".



وتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) بعد تغلبه على نظيره القطري، بهدفين لواحد.