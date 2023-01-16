رئيس الجمهورية يبارك تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي خليجي 25

وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه " ابارك لأسود الرافدين فوزهم وتأهلهم الى المباراة النهائية لخليجي 25".واضاف :"احر التمنيات لأبطال منتخبنا الوطني بالمزيد من النجاحات ولشعبنا دوام المسرة".ووصل رئيس الجمهورية مساء اليوم الى مدينة دافوس في سويسرا للمشاركة باجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.