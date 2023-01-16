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رئيس الجمهورية يبارك تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي خليجي 25
Alsumaria Tv
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بارك رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، تأهل منتخبنا الوطني الى نهائي خليجي 25 .
وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه " ابارك لأسود الرافدين فوزهم وتأهلهم الى المباراة النهائية لخليجي 25".
واضاف :"احر التمنيات لأبطال منتخبنا الوطني بالمزيد من النجاحات ولشعبنا دوام المسرة".
ووصل رئيس الجمهورية مساء اليوم الى مدينة دافوس في سويسرا للمشاركة باجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.