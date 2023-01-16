عُمان يهزم البحرين ويضرب موعداً مع العراق في النهائي الخليجي

اقتنص منتخب عمان بطاقة التأهل لنهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"، بعد الفوز على البحرين حامل اللقب، بنتيجة 1-0، في نصف نهائي البطولة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة.



جاء هدف اللقاء الوحيد لعمان في الدقيقة 83 عن طريق جميل اليحمدي.



وسوف يواجه منتخب عمان نظيره العراق في نهائي البطولة يوم الخميس 19 كانون الثاني المقبل.