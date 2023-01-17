فريق بـ15 لاعباً والضباب أفسدها.. قصة أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم

السومرية نيوز - رياضة



واحدة من أغرب المباريات في تاريخ كرة القدم، تلك التي جمعت أرسنال بضيفه دينامو موسكو في خريف عام 1945، حتى وإن كانت بطابع ودي.





أغرب مباراة في تاريخ كرة القدم

فقد شهدت تلك المباراة تجاوزاً لواحد من القوانين الأساسية في كرة القدم، فضلاً عن الظروف الجوية التي أحاطت بها، والتي أُجبر الفريقان على خوضها.. فما هي القصة؟



نزل فريق دينامو موسكو الروسي ضيفاً على الأراضي البريطانية، بدعوة رسمية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للمشاركة في جولة ودية تستمر شهراً. فقد شهدت تلك المباراة تجاوزاً لواحد من القوانين الأساسية في كرة القدم، فضلاً عن الظروف الجوية التي أحاطت بها، والتي أُجبر الفريقان على خوضها.. فما هي القصة؟نزل فريق دينامو موسكو الروسي ضيفاً على الأراضي البريطانية، بدعوة رسمية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للمشاركة في جولة ودية تستمر شهراً.

Dynamo Moscow v Arsenal 1954 pic.twitter.com/PszcnqO5Ka — The League Magazine (@Theleaguemag) March 14, 2019



هذه الدعوة جاءت بعد أسابيع من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجرى الاتفاق على أن يلعب الفريق الزائر عدة مباريات ودية مع الأندية البريطانية، ابتهاجاً بعودة كرة القدم بعد سنوات من توقفها بسبب تلك الحرب.



لم تكن بداية تلك الجولة مبشرة، حيث تلقى الفريق ترحيباً بارداً، والذي بدوره شعر بالضيق؛ لعدم استقبال بعثته المكونة من 40 فرداً بالعلم السوفييتي.



الفريق الضيف نام في سفارة بلاده!

حتى إن مالكي الفنادق رفضوا استقبال البعثة السوفييتية، ليقضى اللاعبون ليلتهم الأولى في مقر السفارة، وبدأ الحديث عن عودة محتملة إلى موسكو بعد اليوم الثالث، إلى أن تدخّل المسؤولون وحلوا الأزمة.



وبعد جولة من المفاوضات، وافق الاتحاد الإنجليزي على جملة من مطالب الفريق السوفييتي، أبرزها اللعب في لندن مع أرسنال، والسماح بإجراء عدد لا محدود من التبديلات. هذه الدعوة جاءت بعد أسابيع من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجرى الاتفاق على أن يلعب الفريق الزائر عدة مباريات ودية مع الأندية البريطانية، ابتهاجاً بعودة كرة القدم بعد سنوات من توقفها بسبب تلك الحرب.لم تكن بداية تلك الجولة مبشرة، حيث تلقى الفريق ترحيباً بارداً، والذي بدوره شعر بالضيق؛ لعدم استقبال بعثته المكونة من 40 فرداً بالعلم السوفييتي.حتى إن مالكي الفنادق رفضوا استقبال البعثة السوفييتية، ليقضى اللاعبون ليلتهم الأولى في مقر السفارة، وبدأ الحديث عن عودة محتملة إلى موسكو بعد اليوم الثالث، إلى أن تدخّل المسؤولون وحلوا الأزمة.وبعد جولة من المفاوضات، وافق الاتحاد الإنجليزي على جملة من مطالب الفريق السوفييتي، أبرزها اللعب في لندن مع أرسنال، والسماح بإجراء عدد لا محدود من التبديلات.



وخاض دينامو موسكو أولى مبارياته في تلك الجولة ضد تشيلسي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1945، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن يسحق الفريق السوفييتي نظيره كارديف سيتي في مباراته الثانية بنتيجة 10-1.



ثم جاء موعد المباراة الأكثر جدلاً في هذه الجولة، والتي كانت بين دينامو موسكو ونظيره أرسنال، الذي كان عدد من لاعبيه ما زالوا في خدمة الجيش خارج البلاد.



هذا الأمر دفع المدرب جورج أليسون إلى الاستعانة بخدمات لاعبين من أندية أخرى، مثل ستانلي ماثيوز وستان مورتنسن وجو باكوزي.



وحسب أحد البنود الأربعة عشر التي نجح دينامو موسكو في فرضها على الاتحاد الإنجليزي، فقد أدار هذه المباراة حكم حضر إلى بريطانيا رفقة الفريق السوفييتي، وفق موقع fourfourtwo.



أُقيمت تلك المباراة على ملعب وايت هارت لين (المعقل القديم لتوتنهام هوتسبير)، لأن ملعب هايبري (معقل أرسنال السابق) كان ما زال تحت سيطرة وزارة الدفاع البريطانية.



الضباب أفسد المباراة

غلّف الضباب الأجواء في تلك المباراة، لدرجة أن كثيراً من اللاعبين طالبوا بتأجيلها لموعد لاحق، لكن المسولين أجبروهم على خوضها بسبب الحضور الجماهيري الكبير، الذي بلغ 55 ألف متفرج.



وحسب صحيفة daily star البريطانية، فإن كثافة الضباب حالت دون أن يتمكن المشجعون على المدرجات من رؤية ما يدور على أرضية الملعب في كثير من وقت المباراة. وخاض دينامو موسكو أولى مبارياته في تلك الجولة ضد تشيلسي يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1945، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن يسحق الفريق السوفييتي نظيره كارديف سيتي في مباراته الثانية بنتيجة 10-1.ثم جاء موعد المباراة الأكثر جدلاً في هذه الجولة، والتي كانت بين دينامو موسكو ونظيره أرسنال، الذي كان عدد من لاعبيه ما زالوا في خدمة الجيش خارج البلاد.هذا الأمر دفع المدرب جورج أليسون إلى الاستعانة بخدمات لاعبين من أندية أخرى، مثل ستانلي ماثيوز وستان مورتنسن وجو باكوزي.وحسب أحد البنود الأربعة عشر التي نجح دينامو موسكو في فرضها على الاتحاد الإنجليزي، فقد أدار هذه المباراة حكم حضر إلى بريطانيا رفقة الفريق السوفييتي، وفق موقع fourfourtwo.أُقيمت تلك المباراة على ملعب وايت هارت لين (المعقل القديم لتوتنهام هوتسبير)، لأن ملعب هايبري (معقل أرسنال السابق) كان ما زال تحت سيطرة وزارة الدفاع البريطانية.غلّف الضباب الأجواء في تلك المباراة، لدرجة أن كثيراً من اللاعبين طالبوا بتأجيلها لموعد لاحق، لكن المسولين أجبروهم على خوضها بسبب الحضور الجماهيري الكبير، الذي بلغ 55 ألف متفرج.وحسب صحيفة daily star البريطانية، فإن كثافة الضباب حالت دون أن يتمكن المشجعون على المدرجات من رؤية ما يدور على أرضية الملعب في كثير من وقت المباراة.