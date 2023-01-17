الحكيم يستشهد بخليجي 25: غيرت انطباعات الشعوب الخليجية عن العراق

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل وفد مجلس الحكماء المسلمين برئاسة المستشار محمد عبد السلام أمين عام المجلس".فيما اعرب عبد السلام عن "سعادته بزيارتهم للعراق واطلاعهم على الواقع العراقي ومستوى التقدم الذي يعيشه على المستوى الأمني والاجتماعي والسياسي والثقافي"، بحسب البيان.وأكد الحكيم، على "طبيعة المتغيرات السياسية في الواقع العراقي، وأهمية استقرار العراق كضرورة لأمن واستقرار المنطقة، مستذكرا التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب"، مشددا على "المكتسب الأهم المتمثل بخسارة الإرهاب لحواضنه الاجتماعية في العراق".وشدد رئيس تيار الحكمة الوطني، على "أهمية الوحدة الإسلامية والاتفاق على الثوابت التي تجمع الأمة"، مبينا أن "أهم عوامل الوحدة هو التعايش والحضور الميداني، مستشهدا ببطولة خليجي ٢٥ التي تستضيفها البصرة وكيف غيرت انطباعات الشعوب الخليجية الشقيقة ووسائل إعلامها عن الواقع العراقي والفرد العراقي بعد قطيعة تجاوزت عقود من الزمن".ودعا الحكيم إلى، "تحديث الخطاب الديني بما يتناسب مع تحديات المرحلة وطبيعة الأجيال وأولوياتها"، مؤكدا "ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب واستثمار طاقاتها في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية".