الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 25

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "أسندت لجنة إدارة المباراة التي تقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق، إلى طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاكس ستيفان، ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، والحكم الرابع والخامس على التوالي القطريان سلمان الفلاحي وزاهر الشمري".وأضاف: "جاء الفرنسي جيريمي بينارد حكما للفيديو المساعد يعاونه كل من المغربي رضوان جيد والسعودي عبدالله الشهري، بينما البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام".