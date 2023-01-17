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الكشف عن طاقم تحكيم نهائي خليجي 25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين خليجي 25، اليوم الثلاثاء،عن طاقم تحكيم مباراة النهائي، والتي تجمع منتخبي العراق وعمان في ملعب البصرة الدولي.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "أسندت لجنة إدارة المباراة التي تقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق، إلى طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاكس ستيفان، ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، والحكم الرابع والخامس على التوالي القطريان سلمان الفلاحي وزاهر الشمري".
وأضاف: "جاء الفرنسي جيريمي بينارد حكما للفيديو المساعد يعاونه كل من المغربي رضوان جيد والسعودي عبدالله الشهري، بينما البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام".