اعتقال مشجع توتنهام بتهمة الاعتداء على رامسديل (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على مشجع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي قام بالاعتداء على آرون رامسديل حارس أرسنال.

والتقى أرسنال مع توتنهام في إطار مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز "الغانرز" بهدفين دون رد.



وبعد صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة قام أحد مشجعي توتنهام بالاعتداء بالركل على آرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال.