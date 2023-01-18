معاقبة لاعب بحريني في خليجي 25 بسبب حركة "غير لائقة" (فيديو)

وأصدرت لجنة الانضباط بيانا، جاء فيه: "إيقاف لاعب منتخب البحرين مهدي فيصل آل حميدان ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها 8 آلاف ريال قطري، بسبب حركة غير لائقة عقب نهاية مباراة منتخبي عمان والبحرين في نصف نهائي خليجي زين 25".وأوضحت لجنة الانضباط أن قرار العقوبة: "استنادا للمادة رقم (61) الفقرة 2 من لائحة الانضباط باتحاد كأس الخليج العربي".

قررت لجنة الانضباط لبطولة #خليجي25 إيقاف لاعب منتخب البحرين مهدي فيصل آل حميدان،مع غرامة مالية ٨ألاف ريال قطري،لما بدر منه من اتهام حكم مباراة بلاده أمام #سلطنة_عمان في نصف نهائي البطولة #عادل_النقبي بالرشوة.#عًُمًُُاًًن_اًُلبًًَحُُُريًًُن #البحرين_عمانhttps://t.co/XF5Xz0skZE — #هلا_قطر (@hlaqatar) January 17, 2023

وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان البالغ 29 عاما أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.وأخفق منتخب البحرين في الوصول للمشهد الختامي في كأس الخليج العربي، بعد الخسارة من عمان 0-1، في الدور نصف النهائي.وسبق وأن حصد "الأحمر البحريني" لقب البطولة الخليجية عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب السعودية.