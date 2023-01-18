https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444637-638096213501630982.jpg
معاقبة لاعب بحريني في خليجي 25 بسبب حركة "غير لائقة" (فيديو)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، فرض عقوبة على مهدي آل حميدان مهاجم منتخب البحرين بسبب "قيامه بحركة غير لائقة" عقب نهاية مواجهة البحرين وعمان في خليجي 25.
وأصدرت لجنة الانضباط بيانا، جاء فيه: "إيقاف لاعب منتخب البحرين مهدي فيصل آل حميدان ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها 8 آلاف ريال قطري، بسبب حركة غير لائقة عقب نهاية مباراة منتخبي عمان والبحرين في نصف نهائي خليجي زين 25".
وأوضحت لجنة الانضباط أن قرار العقوبة: "استنادا للمادة رقم (61) الفقرة 2 من لائحة الانضباط باتحاد كأس الخليج العربي".
وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان البالغ 29 عاما أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.
وأخفق منتخب البحرين في الوصول للمشهد الختامي في كأس الخليج العربي، بعد الخسارة من عمان 0-1، في الدور نصف النهائي.
وسبق وأن حصد "الأحمر البحريني" لقب البطولة الخليجية عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب السعودية.