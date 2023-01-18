المرور تصدر 5 توجيهات قبيل نهائي خليجي 25

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاحتفال بالمناسبات الوطنية، تعني المحبة والسلام الذي يسود المجتمع، وماله من أهمية لنشر الفرح والمحبة، بدون أن تترك أثراً يكدر سير، هذه الفرحة بين أبناء المجتمع".ودعت المديرية، "مستخدمي الطريق الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المرورية التالية:- تحملك المسؤولية المشتركة مع إخوانك رجال المرور واحترامك لا داب الطريق والقوانين يحافظ على حياتك وحياة الآخرين.-خلق الشعور الوطني بأهمية الالتزام قد يكون سببا بإنقاذ مريض أو التخفيف عن معاناة شخص ما.-أن احصائيات الحوادث المرورية في هذه المناسبات ونتائجها المأساوية تعطينا دلالة واضحة لحاجتنا الماسة إلى الوعي المرورية والالتزام بالقوانين-تجنب التعلق بالمركبات وخروج اجسام الراكبين من نوافذ المركبات.-عدم نزول المشاة الى الطريق والتجمهر بين المركبات والسير على الرصيف.