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مدرب المنتخب العراقي: حققنا حلم الوصول للنهائي.. طموحنا التتويج باللقب
Alsumaria Tv
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اكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، أن المنتخب العراقي حقق حلم الوصول الى نهائي خليجي 25، فيما أشار الى أن طموح المنتخب هو التتويج باللقب.
وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده في قاعة المؤتمرات الخاصة بفندق مناوي باشا وحضره مراسلنا، إن "وصولنا الى نهائي كأس الخليج العربي كان حلماً كبيراً"، مبينا أن "الطريق كان قاسياً".
وأضاف مدرب المنتخب العراقي، أن "المنتخب يطمح الى الوصول للقلب والتتويج بكأس الخليج العربي".
وأشار الى ان "المباراة الأولى كانت مغفلة وبفرص قليلة"، مستدركا "سنحاول بشتى الطرق اجتياز المنتخب العماني في نهائي خليجي 25"
وتابع كاساس: "نتمنى عدم الوصول الى عدم الترجيح، معربا عن امله بأن "تكون الأخطاء قليلة في مباراة الغد".
وختم بالقول، "سنحاول تصحيح ما لم نقوم به في المباريات الأولى"، مردفا "لدينا فرصة واحد لصناعة التاريخ".
بدوره، قال لاعب المنتخب العراق امجد عطوان: "نتمنى إرضاء تطلعات الجمهور من خلال دعمهم المتواصل"، مبينا ان "الجمهور متعطش الى احراز اللقب".
وتابع: "لا نعلم بالتشكيلة الأساسية الا قبيل بدء المباراة بساعات قليلة"، معزيا بـ"وفاة ضحايا الحادث المروي في محافظة قار".