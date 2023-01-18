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الاتحاد الدولي يوافق على تمثيل كيفن يعقوب للمنتخب الوطني
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، على موافقة الاتحاد الدولي للعبة على تمثيل اللاعب كيفن يعقوب للمنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاتحادُ الدولي لكرة القدم وافق على طلبِ الاتحاد العراقي بنقل سجل اللاعب "كيفن يعقوب" إليه، وأصبح بذلك متاحاً لتمثيل المنتخب الوطنيّ في الاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة .
واضاف: "بيّنَ كتاب الاتحاد الدولي بأن اللاعب يحق له تمثيل المنتخب الوطنيّ من تاريخ اليوم الأربعاء (٢٠٢٣/١/١٨)".
يذكرُ أن الاتحاد العراقي لكرة القدم بذل جهوداً سخيةً من أجل نقل سجل اللاعب الى الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ليكون جاهزًا لتمثيل المنتخبِ الوطنيّ في خطوةٍ لتعزيز تواجد اللاعبين المحترفين بين صفوفه.
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