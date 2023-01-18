من البصرة عبر السومرية.. الداخلية توجه نداءً للجماهير العراقية

وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد.

ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..