وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد.
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من البصرة عبر السومرية.. الداخلية توجه نداءً للجماهير العراقية
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Alsumaria Tv
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وجهت وزارة الداخلية عبر مدير العلاقات اللواء سعد معن نداءً للجماهير العراقية يتعلق بمباراة الغد.
ويلتقي المنتخب العراقي يوم غد الخميس، نظيره العماني في نهائي كأس الخليج العربي بدورته 25 في محافظة البصرة.
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