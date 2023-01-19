صور "صباحية" من داخل ملعب "جذع النخلة" قبيل نهائي خليجي 25

السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، صوراً من ملعب "جذع النخلة" قبل 9 ساعات من انطلاق نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني.



الصور ادناه:

وتتجه أنظار الجماهير العراقية والخليجية في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، صوب ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة الختامية بين منتخبنا الوطني وشقيقه العماني لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين التي انطلقت في البصرة في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثماني فرق هي العراق وقطر والكويت والسعودية والإمارات وعمان والبحرين واليمن.



