السومرية نيوز – رياضة
تحشدت الجماهير العراقية، اليوم الخميس، امام أبواب ملعب جذع النخلة الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني.
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"ليس لها مثيل".. حشود جماهيرية امام أبواب ملعب جذع النخلة (فيديو)
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السومرية نيوز – رياضة
تحشدت الجماهير العراقية، اليوم الخميس، امام أبواب ملعب جذع النخلة الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني.
وتجمعت الجماهير منذ وقت مبكر من اليوم الخميس امام أبواب المدينة الرياضية لحضور الحفل الختامي والمباراة النهائية لخليجي 25.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة تحذيراً للجماهير العراقية بشأن تذاكر المباراة النهائية.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تحذر الجماهير من استخدام بطاقات مزورة للدخول الى الملاعب"، مبينة انها "ستتعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المسائلة القانونية حيث تعتبر جريمة التزوير جريمة مخله بالشرف ويعاقب عليها بالحبس".