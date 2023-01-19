"ليس لها مثيل".. حشود جماهيرية امام أبواب ملعب جذع النخلة (فيديو)

وتجمعت الجماهير منذ وقت مبكر من اليوم الخميس امام أبواب المدينة الرياضية لحضور الحفل الختامي والمباراة النهائية لخليجي 25.وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة تحذيراً للجماهير العراقية بشأن تذاكر المباراة النهائية.وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تحذر الجماهير من استخدام بطاقات مزورة للدخول الى الملاعب"، مبينة انها "ستتعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المسائلة القانونية حيث تعتبر جريمة التزوير جريمة مخله بالشرف ويعاقب عليها بالحبس".