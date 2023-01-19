بينهم فارس عوض.. أبرز معلقي نهائي كأس الخليج "خليجي 25"

وتأهل منتخبنا الوطني العراقي بعد تغلبه على المنتخب القطري بنتيجة هدفين لهدف وعمان بعد تغلبه على المنتخب البحريني بهدف نظيف.ودائما ما كانت المباريات القوية والنهائية تستقطب انظار مختلف الجماهير العراقية والعربية، فلابد من اكمال جمال النهائي بمعلق "قادر" على أسحار المشجعين الذين لم يتمكنوا من حضور المباراة بكلماته واسلوبه ومعلوماته الرياضة.أغلب مباريات "خليجي 25" تناوب معلقين "كبار" عليها سواء كانوا عراقيين او عربيين، فشاركت السومرية في تغطية مباريات "الحفل الخليجي" عبر المعلق العراقي "حسين الشويلي".النهائي كذلك سيشهد تعليق "خيرة" معلقين العرب والمتمثلين بـ: فارس عوض، خالد الحدي، العراقي حسين الشويلي، أحمد الكعبي، محمد الشامسي.