"لا تفسدوا الفرحة".. وزير الرياضة الاسبق يوجه رسالة للجماهير الرياضة في البصرة

وقال عبطان في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "ياشباب نرجوكم ونتوسل اليكم لا تفسدوا الفرحة بكوارث لسنا مجبرين عليها وأنتم تعلمون ان سعة الملعب محدودة والفيفا تراقب وقد يؤدي هذا التدافع وعدم الالتزام بعرقلة رفع الحظر وحرمان العراق من استضافة بطولات أخرى".وأضاف: "الله يخليكم عودوا الى الساحات وشاهدوا المباراة".