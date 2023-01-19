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البدء بانسحاب الجماهير الرياضية من أمام بوابات ملعب "جذع النخلة"
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
بدأت الجماهير الرياضة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بالانسحاب من امام بوابات ملعب جذع النخلة الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس الخليج العربي
وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "الجماهير الرياضة بدأت بالانسحاب من امام بوابات ملعب جذع النخلة".
وأضاف، ان "الجماهير بدأت تلبي النداءات الحكومية والسياسية والرياضة المطالبة بعودتهم الى مواقع نصب الشاشات لإنجاح الحفل الختامي والمباراة النهائية في خليجي 25".