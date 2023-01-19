البدء بانسحاب الجماهير الرياضية من أمام بوابات ملعب "جذع النخلة"

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "الجماهير الرياضة بدأت بالانسحاب من امام بوابات ملعب جذع النخلة".وأضاف، ان "الجماهير بدأت تلبي النداءات الحكومية والسياسية والرياضة المطالبة بعودتهم الى مواقع نصب الشاشات لإنجاح الحفل الختامي والمباراة النهائية في خليجي 25".