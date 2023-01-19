لاستيعاب الجماهير "الغفيرة".. فتح ملعب الميناء ونشر الشاشات "العملاقة" بالبصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ملعب الميناء في محافظة البصرة فتح ابوابه امام الجماهير الرياضية الغفيرة".وأضاف، أن "الجهات المسؤولة باشرت بنشر شاشات عملاقة في الساحات العامة بمحافظة البصرة، بعد امتلاء ملعب جذع النخلة".وتحشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، امام أبواب ملعب "جذع النخلة" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني والتي من المقرر اقامتها في تمام السابعة مساء.