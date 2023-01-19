الكشف عن سر وجود مقاعد "فارغة" في ملعب "جذع النخلة" (صور)

السومرية نيوز – رياضة



كشفت مصادر أمنية، اليوم الخميس، سبب وجود مقاعد "فارغة" في ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة.



وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، ان "المقاعد الفارغة الموجود في ملعب جذع النخلة مخصصة للمشجعين العمانيين الذين سيحضرون نهائي كأس الخليج العربي خليجي 25 في محافظة البصرة".



وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من داخل ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة تطهر وجود مقاعد "فارغة"، ما أثار العديد من التساؤلات حولها.

وتتجه أنظار الجماهير العراقية والخليجية في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، صوب ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة الختامية بين منتخبنا الوطني وشقيقه العماني لبطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين التي انطلقت في البصرة في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثماني فرق هي العراق وقطر والكويت والسعودية والإمارات وعمان والبحرين واليمن.