هيئة الإعلام والاتصالات تصدر اعماماً عاجلاً يخص "خليجي 25"

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز" انه "نظراً للاحداث الجارية في مدينة البصرة التي تحتضن نهائي كأس خليجي 25 ومن منطلق المسؤولية الوطنية تدعو هيئة الإعلام والاتصالات جميع وسائل الإعلام الى توعية المواطنين".واضافت أن " التوعية تكون بمختلف الوسائل المتاحة لديكم من اجل التكاتف والتعاون مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية بتنظيم البطولة وتخفيف الزخم الحاصل حول ملعب جذع النخلة واتاحة الفرصة لهم من اجل اتمام نجاح هذه البطولة التي عكست الصورة البهية للعراق وشعبه امام العالم".