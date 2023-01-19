خليجي 25.. اتحاد الكرة يؤكد إقامة المباراة النهائية في موعدها المحدد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة المباراة النهائية بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره العماني في كأس الخليج العربي "خليجي 25" في موعدها المحدد، وذلك بعد الانباء التي تحدثت عن الغاءها.



ذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المباراة النهائيّة لبطولةِ خليجي 25، قائمةٌ في موعدها المحدد في الساعةِ السابعة مساءً في ملعب البصرة الدوليّ، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناءَ من قبل الجميع".

وأضاف البيان، "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحُضور لملعبِ المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكلِ الأمثل في اختتام بطولةِ خليجي 25".