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عمان تقرر عودة جمهورها المتواجد في مطار البصرة
Alsumaria Tv
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قرر الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عودة جماهيره الرياضية المتواجدة في مطار البصرة الى السلطنة.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظا على سلامة الجماهير العمانية ودعما للأشقاء في جمهورية العراق لإنجاح اللقاء الختامي فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي الى سلطنة عمان".
وأضاف: "كما ننوه للجمهور المتواجد في محيط الاستاد بعدم القدوم للملعب وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".