بالإيقاف والغرامة المالية.. قطر تعاقب ثلاثة لاعبين من منتخبها الوطني

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان، انه "بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد، واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022 - 2023 فقد تقرر خصم 50 بالمئة من راتب كل من اللاعبين عبد الكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد".وأضاف: "لجنة الانضباط وجهت تحذيرا إلى اللاعب عبد الكريم حسن مع الغرامة المالية، إلى جانب توجيه تحذير للاعبين بسام الراوي ومحمد وعد مع الغرامة المالية لكليهما".كان نادي السد أعلن في 21 كانون الاول الماضي عن استبعاد عبد الكريم حسن نهائيا من صفوف فريقه الأول، معللا ذلك "بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة".لكن مصادر مطلعة أكدت لوكالة "فرانس برس" في حينها أن "سبب استبعاد اللاعب هو استفزازه الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صورة له عقب خسارة قطر أمام السنغال 1-3 في كأس العالم 2022، وهو ما اعتبرته تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعرها الغاضبة من الخسارة".