بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة

ومن المتوقع ان يُحيي حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في محافظة البصرة كل من الفنانين ماجد المهندس والإماراتية أحلام.وفيما لم تؤكد أي جهة رسمية تلك الأنباء حتى مع اقتراب موعد الحفل، إلا أن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ذلك، بل أشاروا إلى أن المهندس وأحلام لم يقبلا تقاضي أي أجور مالية مقابل إحياء الحفل.