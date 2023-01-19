أول تعليق لماجد المهندس بعد وصوله العراق: ترقبوا المفاجأة

وقال المهندس في حديث لوسائل إعلام عدة، إن "بطولة الخليج الحالية أثبتت قدرة العراق على النهوض من جديد".وأوضح، أن "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتصل به قبل أيام من ختام البطولة وعرض عليه المشاركة في الحفل الختامي، مؤكداً انه رحب بالدعوة دون أي طلبات".ووعد المهندس "بتقديم مفاجأة خلال الحفل الختامي لخليجي البصرة"، مؤكداً أنه "مشتاق لأرض العراق".ووصل المهندس، والفنانة الإماراتية أحلام إلى البصرة تمهيداً لإحيائهما حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي (25).