انطلاق حفل ختام بطولة خليجي 25 في البصرة

ويتضمن حفل الختام عدة فعاليات بينها غنائية، من المقرر أن يحييها الفنانة الإماراتية أحلام والفنان ماجد المهندس.من جهته، بين مراسل السومرية نيوز، أن الحفل الغنائي تأجل بسبب تأخر وصول الفنانين إلى أرض الملعب، وسينطلق الحفل خلال استراحة ما بين شوطي اللقاء الختامي.وتلعب المباراة النهائية التي تجمع منتخبنا الوطني العراقي مع نظيره العماني، في تمام الساعة السابعة مساءً.