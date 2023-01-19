بديلا لنوير.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع حارس جديد

وبحسب ما ذكره بايرن ميونخ في بيان رسمي، فإن عقد يان سومير يمتد حتى صيف 2025.ويأتي تعاقد بايرن مع الحارس السويسري لتعويض القائد مانويل نوير، الذي تعرض لإصابة قوية أثناء ممارسة التزلج، ستبعده حتى نهاية الموسم.جدير بالذكر أن الصفقة ستنهي عقدة بايرن ميونخ أمام سومير، الذي اعتاد على التألق في مواجهاته أمام الفريق البافاري.وكان سومير حقق رقما قياسيا في آخر مواجه له أمام بايرن ميونخ، حيث تصدى لـ19 تسديدة، وهو أعلى عدد من التصديات لحارس مرمى في مباراة بالدوري الألماني.جدير بالذكر أن سومير (34 عاما) شارك في 11 مباراة مع جلادباخ هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 14 هدفا.