تأكيداً للسومرية.. الاتحاد العُماني يعلن نقل جماهيره إلى استاد "جذع النخلة"

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية أمنت مقاعد في استاد البصرة الدولي للجماهير العمانية المتواجدة في محافظة البصرة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي، حيث سيتم نقل جميع الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي والمنطقة المحيطة للملعب مع تامين دخولهم المدرجات".وتوجه مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وفق البيان، "بجزيل الشكر للأشقاء في جمهورية العراق".وقبل قليل، قرر الاتحاد العماني لكرة القدم، عودة جماهيره الرياضية المتواجدة في مطار البصرة الى السلطنة؛ "وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير".لكن بعد ذلك، أفاد مصدر رياضي مطلع، لـ السومرية نيوز، بدخول عدة وجبات من المشجعين العُمانيين إلى استاد جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة.