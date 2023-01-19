انطلاق مواجهة العراق وعُمان في نهائي كأس الخليج

انطلقت مساء اليوم الخميس، مواجهة منتخبنا الوطني العراقي أمام نظيره العُماني، على استاد "جذع النخلة"، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25)، التي تحتضنها البصرة.



ويلعب العراق بالزي الأبيض، فيما يلعب عُمان بالزي الأحمر.



وقبل عدة ساعات، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير، داعياً المتواجدين حول ملعب المباراة العودة لمواقع الشاشات العملاقة.