"الاحتيال الضريبي".. تسريب وثيقة تخص كريستيانو ويوفنتوس

وأخفى اليوفي، هذه الوثيقة، التي أطلق عليها في إيطاليا "الخطاب السري" الخاص بكريستيانو، وهي تكشف عن الاتفاق مع النجم البرتغالي، الذي وافق النادي على أن يدفع له 19.8 مليون يورو، وهو المبلغ المقابل لراتب 4 أشهر.وقال يوفنتوس إنه وافق على تخفيض رواتب لاعبيه لتخفيف وطأة الوضع الاقتصادي الناتج عن الجائحة، لكن مكتب المدعي العام اكتشف أن الاتفاقية لم تكن تنازلا عن الراتب، بل كانت تأجيلا لدفعه.ولا يظهر هذا المبلغ في ميزانية تلك السنة المالية، لذلك يعتبره مكتب المدعي العام، جريمة احتيال ضريبي.وصادرت الشرطة المالية الإيطالية الوثيقة في 23 آذار 2022، بحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا، خلال عملية تفتيش أجريت في مكاتب يوفنتوس، ولم يوقعها إلا المدير الرياضي الإيطالي آنذاك فابيو باراتيشي.ولم يكتف اليوفي بالاتفاق مع كريستيانو فقط على تأجيل المدفوعات، بل توصل أيضاً مع العديد من لاعبي الفريق مثل باولو ديبالا وجورجيو كيليني إلى نفس الاتفاق مع الفريق الإيطالي.