بايش يشعل مدرجات "جذع النخلة" بهدف ضد عُمان

سجل لاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش، الهدف الأول لاسود الرافدين في نهائي خليجي 25.

وانطلقت قبل قليل مباراة المنتخب الوطني امام نظيره المنتخب العماني في نهائي كأس الخليج الخامسة والعشرين في البصرة.



وسجل هدف التقدم للمنتخب الوطني اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 24 من زمن الشول الأول من المباراة عبر تسديدة جميلة على يمين الحارس العماني.