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العراق يتوج بكأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه
Alsumaria Tv
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توج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
وسجل هدف التقدم للمنتخب الوطني اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 24 من زمن الشول الأول من المباراة عبر تسديدة جميلة على يمين الحارس العماني، ليعدل النتيجة الاعب العماني صلاح الاحيائي في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة.
وعاد مرة اخرى الاعب العراقي امجد عطوان لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 115 من عمر الشوط الاضافي الثاني، ليعادل الاعب عمر المالكي النتيجة في الدقيقة 119، واختتمها الاعب العراقي مناف يونس بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 120.
وانطلقت مباراة المنتخب الوطني امام نظيره المنتخب العماني في نهائي كأس الخليج الخامسة والعشرين في البصرة.