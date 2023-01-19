المنتخب العراقي يرفع كأس خليجي 25

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، حيث تقدم إبراهيم بايش في الدقيقة 24, وتعادل صلاح اليحياني في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.امتد اللقاء لشوطين إضافيين، حيث سجل أمجد عطوان ومناف يونس هدفين للعراق في الدقيقتين 115 و120، بينما سجل عمر المالكي الهدف الثاني لعمان في الدقيقة 119.استعاد أسود الرافدين اللقب الخليجي بعد غياب طويل دام 35 عاما، رافعين رصيدهم إلى 4 ألقاب، ليكونوا أكثر الفائزين باللقب مع الكويت (10) ألقاب، ويفضون الشراكة مع قطر والسعودية (3) ألقاب.ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 ألقاب، ليفض الشراكة مع منتخبي السعودية وقطر، ليصبح ثاني أكثر الفائزين باللقب بعد منتخب الكويت، الذي حقق اللقب 10 مرات.