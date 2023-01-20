السوداني يوجه بإقامة حفل شعبي بمناسبة التتويج بكأس خليجي 25

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، أسود الرافدين، بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".وأضاف رسول، أن "الحفل سيُقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد منتخبنا الوطني إلى مطار العاصمة بغداد قادماً من بصرة العطاء الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم الجمعة".وتابع: "بإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوّجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداءً بطولياً مثّلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".وختم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بالقول: "مبارك للعراق وشعبة.. شكراً لمن ساهم في إنجاح هذه البطولة".