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فنانون عراقيون وعرب يتفاعلون مع فوز اسود الرافدين بلقب خليجي 25 (صور)
Alsumaria Tv
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فرحة كبيرة سيطرت على السوشيال ميديا بعد فوز العراق بـ كأس الخليج العربي خلال المباراة التي جمعتها مع عمان في نهائي ختام خليجي 25.
وفي التفاصيل، توج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي 2023 لكرة القدم "خليجي 25" بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.
عدد من النجوم تفاعلوا مع الحدث وكانت أصالة علّقت على فيديو سجود ماجد المهندس على أرض مطار البصرة لحظة وصوله قائلة على تويتر " تحبّ عملك بتحب وطنك ترتقي بمهنتك بتحب وطنك بتكون خير مثال للمجتمع الكبير يعني بتحب وطنك وبتحب بلاد لأنك سكنت فيها يعني بتحب سكنك الأوّل وطنك ماحدا بيبعد عن وطنه وبينساه بالعكس الشوق بيزيد والمحبّه بتزيد حتّى لو من بعيد.. وماجد خير من يمثّل كلّ وطن".
وفي تغريدة ثانية كتبت " كأس الخليج وكأنّه الحدث العيد في وطن مجروح ورغم ذلك عملوا أجمل وأحلى افتتاح وختام بقلوب بيضا ما مسها ضرّ.. كرم وأخلاق ونبل يا شعب العراق رفعتوا راس العرب".
يارا من جهتها، كتبت على تويتر " تستاهلون تستاهلون الفرحه يا العراق مباراة كبيره وشرّفتوا كل العرب ألف ألف مبروك لكم يا أبطال وهارد لك عُمان مباراة للتاريخ".
محمد هنيدي هنأ العراق على فوزها بـ كأس الخليج وكتب على تويتر "الف الف مبروك للعراق على كأس الخليج.. والف مبروك على التنظيم الرائع".
وكتبت قي تغريدة فجر السعيد" مبروووووووك العراق وهاردلك عُمان أبهروا الجميع بصمودهم أمام هذا الجمهور الهادر… كانت مباراة رائعه تليق في خليجي25 والحمدلله رب العالمين أراد أن يفرح هذا الشعب المضياف الكريم ومن هنا بداية العراق الجديد عراق الخليج العربي هلاو عيني علاووووووو بصوت محمود التركي".
وعلق الفنان العراقي ماجد المهندس "الف مبروك فوز العراق الحبيب كاس الخليج العربي 25".
وكتب أيضا " اهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ما خيبوا ظني شكرا بحجم السماء، سعدت بزيارة وطني العراق واشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير كاس الخليج 25".
بدوره، كتب الإعلامي علي نجم" الف مبروك لأسود للرافدين و للشعب العراقي الغالي فوز منتخب العراق في كاس الخليج العربي 25 الله يزيد افراحكم و مليون مبروك لقلوبكم الجميلة ".
ومن جانبه، كتب الفنان السعودي راشد الماجد" ألف مبروك للشعب العراقي الحبيب فوز المنتخب بكأس الخليج".
والى ذلك قامت الفنانة العراقية رحمة رياض بنشر صورة على تويتر هنأت فيها العراقيين بالفوز بكأس الخليج وكتبت عليها "مبروووووووك يا عراق".
كما نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده على "الانستغرام" وكتبت "الف مبروووك للعراق و شعب العراق على كأس الخليج العراق ".
وكتبت الفنانة العراقية شذى حسون "الى كل العراقيين المتواجدين الان في البصرة صارلنا سنوات ننتظر فرحة صارلنا سنين ننتظر استقبال اشقائنا من الخليج والدول العربية الى عراقنا صارلنا سنوات نريد نعيش باستقرار وامن وأمان.. خل نكون يد وحدة وننجح هذا الحدث الرياضي الكبير ونكون مثال كبير لشعب رغم كل ما مر عليه من حزن وبؤس قدر يوقف على رجليه مرة ثانية.. عراقنا يستاهل.. خليجي 25 نجح بحسن استقبالكم وكرمكم نريد نكمل للأخر ونعطي صورة جميلة لبلدنا".