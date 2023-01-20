فنانون عراقيون وعرب يتفاعلون مع فوز اسود الرافدين بلقب خليجي 25 (صور)

فرحة كبيرة سيطرت على السوشيال ميديا بعد فوز العراق بـ كأس الخليج العربي خلال المباراة التي جمعتها مع عمان في نهائي ختام خليجي 25.







عدد من النجوم تفاعلوا مع الحدث وكانت أصالة علّقت على فيديو سجود ماجد المهندس على أرض مطار البصرة لحظة وصوله قائلة على تويتر " تحبّ عملك بتحب وطنك ترتقي بمهنتك بتحب وطنك بتكون خير مثال للمجتمع الكبير يعني بتحب وطنك وبتحب بلاد لأنك سكنت فيها يعني بتحب سكنك الأوّل وطنك ماحدا بيبعد عن وطنه وبينساه بالعكس الشوق بيزيد والمحبّه بتزيد حتّى لو من بعيد.. وماجد خير من يمثّل كلّ وطن".

تحبّ عملك بتحب وطنك ترتقي بمهنتك بتحب وطنك بتكون خير مثال للمجتمع الكبير يعني بتحب وطنك وبتحب بلاد لأنك سكنت فيها يعني بتحب سكنك الأوّل وطنك ماحدا بيبعد عن وطنه وبينساه بالعكس الشوق بيزيد والمحبّه بتزيد حتّى لو من بعيد ..وماجد خير من يمثّل كلّ وطن @majidalmohandis https://t.co/zXnvmQDoOX — Assala (@AssalaOfficial) January 19, 2023

وفي تغريدة ثانية كتبت " كأس الخليج وكأنّه الحدث العيد في وطن مجروح ورغم ذلك عملوا أجمل وأحلى افتتاح وختام بقلوب بيضا ما مسها ضرّ.. كرم وأخلاق ونبل يا شعب العراق رفعتوا راس العرب".

كأس الخليج وكأنّه الحدث العيد في وطن مجروح ورغم ذلك عملوا أجمل وأحلى إفتتاح وختام بقلوب بيضا مامسّها ضرّ .. كرم وأخلاق ونبل ياشعب العراق رفعتوا راس العرب #كاس_الخليج #العراق — Assala (@AssalaOfficial) January 19, 2023

يارا من جهتها، كتبت على تويتر " تستاهلون تستاهلون الفرحه يا العراق مباراة كبيره وشرّفتوا كل العرب ألف ألف مبروك لكم يا أبطال وهارد لك عُمان مباراة للتاريخ".

تستااااااهلوووون تستاااااهلوووون الفرحه يا #العراق مباراة كبيره وشرّفتوااااا كل العرب ❤️❤️❤️😭😭👏🏻👏🏻👏🏻 ألف ألف مبروووووك لكم يا أبطااااااال وهارد لك #عُمان مباراااااة للتااااااريخ❤️ #كاس_الخليج_العربي_25 — Yara (@yara_lb) January 19, 2023

محمد هنيدي هنأ العراق على فوزها بـ كأس الخليج وكتب على تويتر "الف الف مبروك للعراق على كأس الخليج.. والف مبروك على التنظيم الرائع". وفي التفاصيل، توج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي 2023 لكرة القدم "خليجي 25" بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.عدد من النجوم تفاعلوا مع الحدث وكانت أصالة علّقت على فيديو سجود ماجد المهندس على أرض مطار البصرة لحظة وصوله قائلة على تويتر " تحبّ عملك بتحب وطنك ترتقي بمهنتك بتحب وطنك بتكون خير مثال للمجتمع الكبير يعني بتحب وطنك وبتحب بلاد لأنك سكنت فيها يعني بتحب سكنك الأوّل وطنك ماحدا بيبعد عن وطنه وبينساه بالعكس الشوق بيزيد والمحبّه بتزيد حتّى لو من بعيد.. وماجد خير من يمثّل كلّ وطن".وفي تغريدة ثانية كتبت " كأس الخليج وكأنّه الحدث العيد في وطن مجروح ورغم ذلك عملوا أجمل وأحلى افتتاح وختام بقلوب بيضا ما مسها ضرّ.. كرم وأخلاق ونبل يا شعب العراق رفعتوا راس العرب".يارا من جهتها، كتبت على تويتر " تستاهلون تستاهلون الفرحه يا العراق مباراة كبيره وشرّفتوا كل العرب ألف ألف مبروك لكم يا أبطال وهارد لك عُمان مباراة للتاريخ".محمد هنيدي هنأ العراق على فوزها بـ كأس الخليج وكتب على تويتر "الف الف مبروك للعراق على كأس الخليج.. والف مبروك على التنظيم الرائع".

الف الف مبروك للعراق على كأس الخليج ..والف مبروك على التنظيم الرائع ❤❤ pic.twitter.com/ysIRU7lcHW — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 19, 2023

وكتبت قي تغريدة فجر السعيد" مبروووووووك العراق وهاردلك عُمان أبهروا الجميع بصمودهم أمام هذا الجمهور الهادر… كانت مباراة رائعه تليق في خليجي25 والحمدلله رب العالمين أراد أن يفرح هذا الشعب المضياف الكريم ومن هنا بداية العراق الجديد عراق الخليج العربي هلاو عيني علاووووووو بصوت محمود التركي".