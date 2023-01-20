خليجي 25.. كاظم الساهر يحتفل بتتويج العراق ويرقص "الجوبي" (فيديو)

السومرية نيوز - فن



هنأ الفنان كاظم الساهر وفرقته، بفوز المنتخب العراقي على شقيقه العُماني بكأس الخليج 25 أثناء احيائه حفلا في السعودية.





وقال الساهر مشيراً إلى فرقته: "شوفوا الضحكة على وجوههم.. المنتخب العراقي أخذ الكأس، ألف مبروك.. العراق يحبكم".





واحتفل قيصر الغناء العربي بتتويج العراق بكأس الخليج برقص الجوبي مع فرقته خلال حفلة العلا.



ولاحقا كتب الساهر عبر صفحته بـ"الفيسبوك": "ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني بلقب كأس الخليج 25. فرحتونا يا أبطال". واحتفل قيصر الغناء العربي بتتويج العراق بكأس الخليج برقص الجوبي مع فرقته خلال حفلة العلا.ولاحقا كتب الساهر عبر صفحته بـ"الفيسبوك": "ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني بلقب كأس الخليج 25. فرحتونا يا أبطال".

