ثلاثة لاعبين بمنتخبنا الوطني يحتفلون بكأس الخليج على طريقة ميسي (صور)

لكن أكثر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والذي اثار الجدل هو احتفال كل من أيمن حسين، وحسن عبد الكريم "قوقية"، وإبراهيم بايش، على طريقة النجم الارجنتيني ميسي، باحتضانهم كاس الخليج اثناء نومهم.

أيمن حسين

ابراهيم بايش

حسن عبد الكريم

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد نشر صورة له وهو نائم في السرير وفي حضنه كأس العالم بعد فوز منتخب بلاده به.