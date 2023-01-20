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ثلاثة لاعبين بمنتخبنا الوطني يحتفلون بكأس الخليج على طريقة ميسي (صور)
Alsumaria Tv
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احتفل لاعبو منتخبنا الوطني بفوزهم على نظيرهم العُماني والتتويج بكأس الخليج العربي 25، للمرة الرابعة في تاريخ البلاد بعد غياب دام 35 عاماً، بطرق مختلفة.
لكن أكثر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والذي اثار الجدل هو احتفال كل من أيمن حسين، وحسن عبد الكريم "قوقية"، وإبراهيم بايش، على طريقة النجم الارجنتيني ميسي، باحتضانهم كاس الخليج اثناء نومهم.
أيمن حسين
ابراهيم بايش
حسن عبد الكريم
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد نشر صورة له وهو نائم في السرير وفي حضنه كأس العالم بعد فوز منتخب بلاده به.
وتُوج منتخبنا الوطني العراقي بلقب كأس الخليج العربي، أمس الخميس، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البصرة الدولي.
وتناوب على تسجيل أهداف "أسود الرافدين" كل من: إبراهيم بايش وأمجد عطوان ومناف يونس، فيما جاء هدفا "الأحمر" العُماني عن طريق صلاح اليحيائي وعمر المالكي.