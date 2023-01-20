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أعتقال داني ألفيس في إسبانيا
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السومرية نيوز- رياضة
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على اللاعب البرازيلي المخضرم داني ألفيس بسبب مزاعم اعتداءات جنسية قام بها في وقت سابق.
وذكرت صحيفة "لابانجوارديا" المحلية أن الشرطة الإسبانية اعتقلت مدافع منتخب البرازيل صباح الجمعة بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة.
وجاء هذا التحقيق بعد تورط ألفيس في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي، رغم أن اللاعب نفى هذه المزاعم في وقت سابق.
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وكانت محكمة كتالونية قد فتحت تحقيقا في جريمة اعتداء جنسي إحدى النساء ضد لاعب برشلونة السابق.
وجاءت هذه الشكوى في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث أشارت المرأة إلى لمس ألفيس لها بطريقة غير لائقة.
وحدثت هذه الواقعة المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب تقارير إسبانية أشارت لمحاولة ألفيس التحرش بهذه السيدة.
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