"الاستعدادات مستمرة".. مشاهد من ساحة الاحتفالات قبيل وصول بعثة المنتخب العراقي

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية، التحضيرات المستمرة في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد قبيل وصول بعثة المنتخب الوطني العراقي وبدء الاحتفالات الرسمية بعد التتويج بكأس الخليج العربي "خليجي 25".



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وصباح اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان نه "بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، أسود الرافدين، بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".

وأضاف أن "هذا الحفل سيقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد المنتخب الوطني إلى مطار بغداد قادماً من بصرة العطاء الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم الجمعة، وبإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفاء بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوّجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداءً بطولياً مثّلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".