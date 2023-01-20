الصدر يجري اتصالا هاتفيا مع لاعبي المنتخب الوطني

وذكر المكتب الخاص للصدر في النجف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مقتدى الصدر اجرى اتصالاً هاتفيًا مع لاعبي المنتخب الوطني يقدم من خلاله التهاني بفوز المنتخب العراقي بكأس (الخليج العربي)".واضاف ان " الصدر قدم من خلال الاتصال بالتهنئة والتبريك بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم بكأس (الخليج العربي) في دورته الخامسة والعشرين التي أقيمت في العراق، وتقدم بالشكر للجهود المبذولة لإنجاح هذا العرس الكروي".ووجه زعيم التيار الصدري ":الشكر والثناء لأهالي محافظة البصرة الفيحاء على حفاوة الضيافة والاستقبال للضيوف الكرام الذي حلوا في أرض البصرة".وكان نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، قد اكد في لقاء صحفي ان مقتدى الصدر،اجرى اتصالا هاتفيا معه للتهنئة بفوز المنتخب بكاس الخليج 25.واكد محمود انه "ابلغ الصدر برغبة لاعبي المنتخب الوطني بمقابلته شخصياً".من جانبه، وعد الصدر بـ"اجراء مقابله معهم بوقت قريب في قضاء الحنانة بمحافظة النجف الاشرف".