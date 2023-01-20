وزير الشباب: ما فعلته البصرة اثبت قدرتها على تقديم الافضل

وقال المبرقع في حديث لـ السومرية نيوز، :"نهدي الفوز الى شعبنا والى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الداعم الاكبر والراعي الاول للبطولة، ولكل من ساهم بأنجاحها، والى الاخوة المشرفين عليها من المحافظ اسعد العيداني ورئيس الاتحاد عدنان درجال والى كل الجهات الساندة التي كانت تعمل ضمن هذه اللجنة".واضاف ان " الجميع قدموا انجازا رائعا وتوج هذا الانجاز المنتخب الوطني بالفوز الكبير المستحق الذي انتظرناه طويلا".وتابع :"ما فعلته البصرة خلال شهرين اثبت قدرتها على تقديم الافضل لو كانت المدة اكبر".