الصحة تعلن نجاح خطة الدعم الطبي لبطولة خليجي 25

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة، صالح الحسناوي، وجه شكره وتقديره لمنتسبي دائرة صــحة البصرة ومديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة ودائرة صــحة واسط الذين ساهموا بانجاح الخطة".واضاف البيان ان "مجموع ما قدمته الوزارة من خدمات بلغ كالتالي:مجموع عدد سيارات الاسعاف 99عدد عيادات الطوارىء الثابتة والمستشفيات الميدانية 8 اضافة الى 8 مفارز طبية في ملعبي جذع النخلة والميناء الدوليعدد المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى 5عدد المنتسبين المشاركين من اطباء ومسعفين وملاكات ادارية وسائقي اسعاف 371الحالات المرضية التي تم علاجها من قبل مفارز مديرية العمليات ودوائر الصحة 27 الف و498 حالة مرضية مختلفةعدد حالات اصابات التدافع الكلي 396عدد الحالات الطارئة التي تم علاجها موقعيا في المدينة الرياضية 722 والمحالة الى المستشفيات 106اصابات حوادث الطرق 23 حادث وعدد حالات الوفيات بحوادث الطرق 7اصابات الاطلاقات النارية 72 حالةعدد الحملات والزيارات الرقابية من قبل دائرة صحة البصرة اربعة الاف و57 اضافةً الى استمرار حملات التوعية الاعلامية والتثقيف الصحي للجماهير والمشجعين".